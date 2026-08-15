شيكو بانزا يعود إلى القاهرة وينتظم في تدريبات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عودة الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم السبت.

شيكوبانزا

وأكد أحمد حسن أن شيكو بانزا من المقرر أن ينتظم في تدريبات الزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد عودته إلى القاهرة، استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي انضمام اللاعب للتدريبات في إطار استعدادات الفريق الأبيض للموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كانت تقارير صحفية قد أكدت بالفعل وصول شيكو بانزا إلى القاهرة وانضمامه لتدريبات الزمالك.