خالد الغندور: نونو ألميدا ضمن المرشحين لقيادة الزمالك حال رحيل معتمد جمال





قال الإعلامي خالد الغندور إن المدرب البرتغالي نونو ألميدا ضمن المرشحين لقيادة نادي الزمالك حال تم الاستقرار على رحيل معتمد جمال.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :"حدث تواصل شفهي مع المدرب نونو ألميدا ورحب بقيادة الأبيض، والمدرب ضمن المرشحين لقيادة الزمالك حال رحل معتمد عن تدريب الفريق".

الزمالك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى 30 يونيو



وجه مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في بيان نشره النادي أن مجلس الإدارة وجميع الفرق الرياضية والعاملين بالنادي، إلى جانب جماهير الزمالك، يتقدمون بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف النادي في بيانه بأن يحفظ الله مصر، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه خير الوطن ورفعته.



