اتحاد كرة اليد يستقبل وفد الزمالك لبحث تسوية المديونيات وحقوق اللاعبين والمدربين

استقبل الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي وفدًا من نادي الزمالك، ضم الدكتور حسام المندوه امين صندوق الزمالك ، والأستاذ أحمد السمري مدير النشاط الرياضي ، وذلك لبحث سبل حل الأزمات المالية المتراكمة بين النادي والاتحاد.

وشهد الاجتماع مناقشة الحصر الكامل للمديونية المستحقة على نادي الزمالك، وإمكانية جدولتها، في إطار التوصل إلى آلية تضمن سداد الالتزامات المالية بصورة منتظمة. وأكد الاتحاد أنه في انتظار خطاب رسمي معتمد من نادي الزمالك يتضمن التأكيد على ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب بدء التنفيذ الفعلي من خلال تسليم الشيكات الخاصة بالجدولة.

كما تناول الاجتماع ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والمدربين، سواء الحاليين أو السابقين، في ظل حرص الاتحاد على إنهاء هذا الملف بشكل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك اللاعبين السابقين الذين لا تزال لهم مستحقات مالية، وكذلك اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين.

ورغم المرونة التي أبداها الاتحاد المصري لكرة اليد وحسن استقباله لوفد نادي الزمالك، فقد شدد مجلس الإدارة برئاسة الكابتن خالد فتحي على أن نجاح أي اتفاق يرتبط بالالتزام الكامل بالتنفيذ، والوفاء بالتعهدات والوعود، مؤكدًا أن الجدية في اتخاذ الخطوات العملية ستكون المعيار الأساسي لإغلاق هذا الملف الشائك بما يحفظ حقوق الاتحاد وجميع أصحاب المستحقات.