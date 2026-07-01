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علاء نبيل يكشف بديل مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علاء نبيل يكشف بديل مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

مهند لاشين
مهند لاشين
يمنى عبد الظاهر

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر نجح في كسب ثقة الجماهير خلال مشواره في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأداء الذي يقدمه الفريق يعكس تطورًا كبيرًا في شخصيته تحت قيادة حسام حسن.

وقال نبيل، خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، المذاع عبر قناة "CBC": "طموحات الجماهير أصبحت أكبر، وهناك ثقة كبيرة في أداء منتخب مصر بعد المستويات التي قدمها في المباريات الماضية، وهو أمر نادر الحدوث مع جمهور المنتخب".

وأضاف: "المستويات متقاربة بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وثقة اللاعبين في أنفسهم بدأت منذ المباراة الودية أمام السعودية".

وتابع: "هناك روح واضحة داخل منتخب مصر، كما أن شخصية الفريق تغيرت بشكل كبير تحت قيادة حسام حسن".

وعن التشكيل المتوقع، قال: "أرى أن حمدي فتحي هو الخيار الأفضل بجوار مروان عطية في خط الوسط، لتعويض غياب مهند لاشين".

وأشار إلى صعوبة مواجهة أستراليا، قائلًا: "إدارة المباراة من الناحية الفنية لن تكون سهلة، وإمام عاشور يمتلك قدرات مميزة في التحولات الهجومية، وبلمسة واحدة يستطيع إيصال الكرة إلى مرمى المنافس".

وعن حالة بعض اللاعبين، أوضح: "محمد عبد المنعم غير جاهز للمشاركة مع منتخب مصر بسبب الإصابة التي أبعدته عن المباريات لفترة طويلة".واختتم نبيل تصريحاته قائلًا: "أحمد فتوح تفوق على نفسه في كأس العالم، وقدم واحدة من أفضل فتراته بقميص منتخب مصر، كما أن محمد هاني يقدم بطولة مميزة للغاية".

للاتحاد المصري كأس العالم حسام حسن منتخب مصر محمد عبد المنعم أحمد فتوح

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