خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

يُفاضل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بين أكثر من خيار هجومي قبل مواجهة منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في ظل استمرار متابعة الحالة البدنية لقائد الفراعنة محمد صلاح.

ويدرس الجهاز الفني الدفع بـهيثم حسن في التشكيل الأساسي، تحسبًا لعدم اكتمال جاهزية محمد صلاح، وعدم المجازفة بإشراكه إذا لم يكن في أفضل حالاته البدنية.

ويفضل حسام حسن الاحتفاظ بـ «صلاح» حتى يتأكد بشكل كامل من قدرته على خوض اللقاء، خاصة مع أهمية المواجهة التي ستحدد مصير المنتخب في البطولة.

وكان منتخب مصر قد أنهى معسكره في مدينة سبوكين الأمريكية، بعد ما خاض مرانه الأخير هناك، قبل التوجه إلى مدينة دالاس لاستكمال التحضيرات النهائية للمواجهة المرتقبة أمام أستراليا.

ويخوض منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد ما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، إثر احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المُتصدّر.

ومن المقرّر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في العاشرة مساء الجمعة 3 يوليو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.