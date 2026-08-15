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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«لَمّ الشَّمل».. خدمة أزهرية مجانية لإنهاء الخلافات الأسرية وحماية استقرار الأسرة

وحدة لم الشمل
وحدة لم الشمل
إيمان طلعت

تُقدم وحدة «لَمّ الشَّمل» التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خدمة مجانية للتعامل مع الخلافات الزوجية والأسرية، من خلال توفير مساحة آمنة ومحايدة للحوار بين أطراف النزاع، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب تفاقم الخلافات.

وحدة لم الشمل 

وتستقبل الوحدة الحالات التي تواجه أزمات أو خلافات أسرية، حيث يتم الاستماع إلى جميع الأطراف من خلال جلسات صلح يشرف عليها متخصصون في الشريعة وعلم النفس والاجتماع، بما يتيح بحث أسباب الخلاف وطرح الحلول المناسبة التي تساعد على استعادة التفاهم بين أفراد الأسرة.

وتعتمد وحدة «لَمّ الشَّمل» على مبدأ الحياد في التعامل مع أطراف النزاع، مع الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية أصحاب الحالات، إلى جانب متابعة الأسرة بعد إتمام الصلح للمساعدة على استمرار التفاهم والاستقرار.

وبحسب الوحدة، فقد أسهمت جهود «لَمّ الشَّمل» في إنهاء أكثر من 250 ألف نزاع أسري منذ إنشائها، من خلال العمل المؤسسي وخدمات الإصلاح الأسري التي يقدمها الأزهر الشريف.

وتتضمن أبرز خدمات وحدة «لَمّ الشَّمل» توفير جلسات صلح مجانية، والاستماع إلى جميع أطراف النزاع من خلال متخصصين، مع الحفاظ على السرية والخصوصية، إلى جانب وجود مقرات فرعية في عدد من المحافظات لتسهيل الوصول إلى الخدمة.

ويمكن التواصل مع وحدة «لَمّ الشَّمل» عبر الخط الساخن 19906، ومن خارج مصر على الرقم 0020225973500، كما يمكن التوجه إلى المقر الرئيسي بمشيخة الأزهر بطريق صلاح سالم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

كما تتيح الوحدة التسجيل الإلكتروني للاستفادة من خدماتها عبر رابط التسجيل الإلكتروني لوحدة لَمّ الشَّمل، ومتابعة أنشطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك.

وحدة لم الشمل الخلافات الأسرية الأزهر

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