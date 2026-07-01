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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يورشيتش: لم أتلق عروضا من الأهلي أو الزمالك.. والأبيض يستحق لقب الدوري

يورشيتش
يورشيتش
عبدالله هشام

كشف يورشيتش المدير الفني السابق لنادي بيراميدز عن سبب اتخاذه قرار الرحيل رغم الانجازات التي حققها مع الفريق في الموسم الأخيرة.

وقال يورشيتش خلال تصريحاته : كان ذلك قراري وخدت الكثير من الخبرات بذلت جهدي لتحقيق الانتصارات ولكن يجب إعطاء الفرصة لمدربين أخرين لضخ دماء جديدة.

عروض الأهلي والزمالك لمدرب بيراميدز

وأضاف : لم اتلقى عروضا من الأهلي أو الزمالك أو أي نادي مصري وأنا أستمر في حياتي المهنية وسأجد العرض المناسب لكن حاليا أنا في مرحلة إعادة التأهيل.

وأكمل: الزمالك نادي عريق وبشكل عادي إنهم يستغلون أي فرصة ليكونوا أبطالا وبيراميدز كان يصارع على اللقب لكن لم يكن بمثل تلك القوة ويستحقوا تحقيق اللقب.

وعن إمكانية تدريب الزمالك مستقبلًا، قال : لم يصلني أي عرض ولا استطيع التحدث عن الأمر في الوقت الحالي ومن الصعب التحدث عما ممكن أن يحدث في المستقبل وحينما تأتي تلك اللحظة يمكننا الحديث 

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