فتحي سند: فرنسا الأكثر إقناعا في كأس العالم والمرشح الأول للتتويج باللقب

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بالمستوى الذي يقدمه منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنه الفريق الأكثر إقناعًا منذ انطلاق المنافسات، وذلك بعد فوزه المريح على منتخب السويد بثلاثية نظيفة.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن المنتخب الفرنسي لم يلفت الأنظار بسبب نتيجة المباراة فقط، وإنما بفضل الشخصية القوية التي يظهر بها داخل الملعب، إلى جانب التنظيم التكتيكي وتنوع الحلول الهجومية.

وأوضح أن قوة فرنسا تكمن في اعتمادها على منظومة جماعية متكاملة، وليس على لاعب واحد، مشيرًا إلى أنه في حال غابت خطورة كيليان مبابي، يستطيع عثمان ديمبيلي أو برادلي باركولا، وغيرهما من اللاعبين، حسم المواجهات بفضل الجودة الكبيرة التي يمتلكها الفريق.

وأضاف سند أن من أبرز نقاط قوة المنتخب الفرنسي أيضًا امتلاكه دكة بدلاء قادرة على تغيير شكل المباراة في أي وقت، معتبرًا أن هذه الميزة لا تتوفر لدى معظم المنتخبات المنافسة.

واختتم قائلا، أن تأهل فرنسا إلى دور الـ16 لمواجهة باراجواي جاء عن استحقاق، مشددًا على أنه إذا واصل المنتخب الفرنسي تقديم نفس المستوى والتركيز، فإنه يراه المرشح الأول والأقوى للتتويج بلقب كأس العالم.