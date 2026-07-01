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«مبابي» يحصد جائزة رجل مباراة فرنسا والسويد في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مبابي» يحصد جائزة رجل مباراة فرنسا والسويد في كأس العالم 2026

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

تُوج كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب فرنسا أمام السويد، بعد الأداء اللافت الذي قدّمه خلال المواجهة التي انتهت بفوز الديوك بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ولعب قائد المنتخب الفرنسي الدور الأبرز في انتصار فريقه، بعدما افتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم عاد في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثالث، بينما سجل برادلي باركولا الهدف الثاني، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة العبور إلى دور الـ16.

ورفع “مبابي” رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية من المونديال، ليواصل المنافسة بقوة على لقب هداف البطولة، ويؤكد حضوره الهجومي المميز مع منتخب بلاده.

وعلى الصعيد التاريخي، وصل مهاجم فرنسا إلى الهدف رقم 18 في مسيرته بكأس العالم، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ليونيل ميسي، صاحب 19 هدفًا في تاريخ البطولة.

كما عزز “مبابي” رقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا في الأدوار الإقصائية للمونديال، بعدما رفع حصيلته إلى 10 أهداف، مواصلًا ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم كأس العالم عبر التاريخ.

كيليان مبابي مبابي فرنسا منتخب فرنسا السويد كأس العالم مونديال 2026

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