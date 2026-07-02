ناقد رياضي يسخر بعد ريمونتادا «بلجيكا أمام السنغال»: فين اللي كانوا بيهربوا من المواجهة؟

علّق الناقد الرياضي أحمد جلال على فوز بلجيكا المثير أمام السنغال، بعد العودة من تأخر بهدفين إلى انتصار بنتيجة 3-2، موجهًا رسالة ساخرة لمن كانوا يرون أن تجنب مواجهة السنغال كان أفضل.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه: “الناس اللي قعدت تقول: كويس إننا لم نصعد أول المجموعة، علشان منلاعبش السنغال.. بعد ما تقدموا بهدفين.. إيه رأيكم بعد ما بلجيكا كسبت؟”

وأشار “جلال” إلى أن كرة القدم لا تعترف بالحسابات المسبقة، وأن نتائج المباريات قد تتغير حتى اللحظات الأخيرة، في إشارة إلى الريمونتادا التاريخية التي حققتها بلجيكا أمام السنغال لتتأهل إلى دور الـ16.