فتحي سند عن خروج السنغال: سيناريو قاس ومؤلم

حقق منتخب بلجيكا فوزا مثيرا على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابالسل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر فيسبوك كاتبا:سيناريو قاسي ومؤلم، لكنه بيتكرر للأسف،السنغال كانت متقدمة 2-0، والمباراة في إيدها بالكامل، لكنها وقعت في نفس الفخ اللي وقع فيه قبلها كوت ديفوار والكونغو... استعراض، فردية، وثقة زيادة عن اللزوم، فدفعت التمن.

و تابع :الغريب إن بلجيكا ما قدمتش مباراة تستحق بيها الفوز، لكنه منتخب عرف يخطف في الوقت المناسب ويستغل هدايا منافسه، وده اللي حصل.

وأضاف :الكرة الأفريقية عندها كل الموهبة اللي تخليها تنافس الكبار... لكن طول ما الانضباط بيتحول لاستعراض وسذاجة دفاعية في اللحظات الحرجة، هتفضل تضيع مباريات كانت محسومة بإيديها.

وبهذا الانتصار، أكمل المنتخب البلجيكي واحدة من أبرز الريمونتادات في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ثمن النهائي، بينما ودع المنتخب السنغالي المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال أغلب فترات المباراة.