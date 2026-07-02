مدرب السنغال: قرار ركلة الجزاء يعود لتقدير الحكم ونهنئ بلجيكا على التأهل



أكد باب ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، احترامه الكامل لقرار حكم المباراة، عقب خسارة فريقه أمام منتخب بلجيكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم ألفين وستة وعشرين.



تعليق باب ثياو على ركلة الجزاء

وتحدث مدرب السنغال عن ركلة الجزاء التي أثارت الكثير من الجدل خلال اللقاء، موضحًا أن القرار يعود في النهاية إلى التقييم الشخصي للحكم داخل أرضية الملعب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحالات التحكيمية تبقى محل اختلاف في وجهات النظر بين الجميع.

وقال باب ثياو: “قرار احتساب ركلة الجزاء كان نابعًا من تقييم الحكم للموقف، والأمر يعتمد على وجهات النظر المختلفة. هذا كان قراره، وعلينا احترامه.”

احترام قرارات التحكيم

وأضاف المدير الفني للمنتخب السنغالي أن فريقه لا يرغب في تعليق الخسارة على القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن كرة القدم تتضمن دائمًا مواقف تقديرية قد يختلف حولها اللاعبون والمدربون والجماهير، إلا أن القرار النهائي يبقى للحكم داخل الملعب.

وأشار إلى أن منتخب السنغال قدم مباراة قوية وكان قريبًا من تحقيق الفوز، لكن تفاصيل صغيرة حسمت النتيجة في النهاية لصالح المنتخب البلجيكي.

تهنئة مستحقة لمنتخب بلجيكا.

واختتم باب ثياو تصريحاته بتوجيه التهنئة إلى منتخب بلجيكا بعد نجاحه في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، مؤكدًا أن المنافس استغل الفرص التي أتيحت له خلال الدقائق الأخيرة وحسم المواجهة لصالحه.

وأوضح أن منتخب السنغال سيعمل على مراجعة الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء، والاستفادة من الدروس المستفادة من هذه المشاركة، مشددًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على العودة بصورة أقوى خلال الاستحقاقات المقبلة.

وبهذه النتيجة، ودع منتخب السنغال منافسات كأس العالم، بينما واصل منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بعد واحدة من أكثر مباريات دور الاثنين والثلاثين إثارة، والتي شهدت تقلبات كبيرة في النتيجة حتى اللحظات الاخيرة.