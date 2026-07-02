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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أمريكا والبوسنة والهرسك في كأس العالم 2026

أمريكا والبوسنة والهرسك
أمريكا والبوسنة والهرسك
رباب الهواري

يستضيف ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية سانتا كلارا الأمريكية مواجهة قوية تجمع بين منتخب الولايات المتحدة ونظيره منتخب البوسنة والهرسك، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لحجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 ومواصلة المشوار في البطولة.


تشكيل منتخب الولايات المتحدة
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة تشكيله الأساسي للمباراة، حيث يقود مات فريز حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من أليكس فريمان، وكريس ريتشاردز، وتيم ريام، وأنتوني روبنسون.

وفي خط الوسط يعتمد المنتخب على تايلر آدامز، ومالك تيلمان، وسيرجينيو ديست، وويستون ماكيني، وكريستيان بوليسيتش، بينما يقود فولارين بالوجون الخط الهجومي، في محاولة لقيادة أصحاب الأرض نحو التأهل.

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك

في المقابل، يدخل منتخب البوسنة والهرسك اللقاء بتشكيل يضم نيكولا فاسيلي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي نيكولا كاتيتش، وستيبان راديلييتش، وطارق محاريموفيتش في خط الدفاع.

ويتكون خط الوسط من أمير ديديتش، وأرمين جيجوفيتش، وإيفان شونيتش، وسياد كولاشيناتس، بينما يشغل كينان ألايبيجوفيتش مركز صانع الألعاب، ويقود الهجوم الثنائي المخضرم إدين دجيكو وإيرميدين ديميروفيتش.

مشوار المنتخبين في البطولة

بلغ منتخب الولايات المتحدة دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الرابعة، مقدمًا مستويات قوية مكنته من إنهاء الدور الأول في الصدارة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

أما منتخب البوسنة والهرسك، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما جمع أربع نقاط في المجموعة الثانية، ليحافظ على آماله في مواصلة مشواره بالمونديال.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، إذ يسعى منتخب الولايات المتحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة التقدم، بينما يطمح منتخب البوسنة والهرسك إلى تحقيق مفاجأة جديدة وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

امريكا البوسنة والهرسك اخبار الرياضة كأس العالم

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