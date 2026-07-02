ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال

نشر محمد الشيبي لاعب بيراميدز المغربي مقطعا مصورا عبر حسابه على إنستجرام لمدرب السنغال أثناء انسحابه من نهائي كأس أمم أفريقيا وهم يحتجون.

و علق الشيبي بعبارة ساخرة والتي تعني: اذهب بعيدا وابكِي على الخسارة، وذلك بعد خسارة السنغال من بلجيكا في اللحظات الأخيرة 3-2 في كأس العالم.

وحقق منتخب بلجيكا فوزًا مثيرًا على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.

وبهذا الانتصار، أكمل المنتخب البلجيكي واحدة من أبرز الريمونتادات في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ثمن النهائي، بينما ودع المنتخب السنغالي المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال أغلب فترات المباراة.