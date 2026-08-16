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اليوم.. 3 وزراء يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. 3 وزراء يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
إبراهيم الهواري

يفتتح اليوم  3 وزراء مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها،  وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية
كما يشارك في الافتتاح عدد من كبار المسئولين وقيادات الهيئات والجهات التابعة للوزارة، والشخصيات العامة والقيادات البرلمانية وممثلي مجتمع الأعمال.


ويتضمن برنامج الزيارة افتتاح مركز خدمات المستثمرين، وتفقد المنطقة الاستثمارية، وعدد من المشروعات والشركات العاملة.

وبدأت المنطقة الاستثمارية الجديدة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية في استقبال المستثمرين والشركات، لتمثل صرحاً اقتصادياً جديداً متخصصاً في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.


وتتميز المنطقة الاستثمارية ببنها بموقعها الجغرافي الفريد، حيث تقع عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق بنها الحر (بجوار عزبة نجيب)، مما يسهل حركة نقل البضائع والمنتجات من وإلى المحافظات المختلفة. وتضم المنطقة بنية تحتية مجهزة بالكامل ومرافق متطورة تشمل:147 وحدة صناعية: بمساحات تتراوح بين 240 و360 مترًا مربعًا للوحدة.


كما تضم منشآت لوجستية: تضم 6 وحدات تبريد وتجميد متطورة و18 مخزنًا مجهزاً. علاوة على منطقة تجارية: تحتوي على 16 منفذ بيع لعرض وتسويق المنتجات.خدمات عامة ومرافق: تشمل نقطة إسعاف ونقطة إطفاء ومسجدًا لتوفير بيئة عمل آمنة ومتكاملة.
وتركز على دعم ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة حيث تستهدف المنطقة في المقام الأول جذب الاستثمارات في مجالات تجهيز وتجميد الخضراوات والفاكهة، خطوط التعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية المتنوعة. كما تفتح المنطقة أبوابها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم تيسيرات ومزايا استثمارية وحوافز إدارية تشمل سرعة إصدار التراخيص وبدء النشاط الفوري.

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