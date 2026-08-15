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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 86 مخالفة في حملات تموين مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، وضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.


وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حيث جرى تكثيف المرور على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية بمختلف مناطق المحافظة.
وأسفرت الحملات التي نفذت اليوم عن تحرير 86 محضرًا وتقريرًا، بواقع 80 مخالفة في مجال المخابز البلدية و6 مخالفات بالأنشطة التموينية.
وتنوعت مخالفات المخابز بين 34 تقريرًا لنقص وزن الخبز، و9 تقارير لعدم تعليق لوحة التشغيل، و5 تقارير لعدم وجود سجل زيارات، و13 تقريرًا لمخالفات النظافة، و4 تقارير لعدم مطابقة المواصفات، و5 تقارير لعدم صلاحية الميزان، و7 تقارير غلق، بالإضافة إلى 3 تقارير لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وفي مجال الأنشطة التموينية، تم تحرير 6 مخالفات، شملت 3 تقارير غلق لتجار تموينيين، ومحضرَي جنحة لتغيير النشاط دون الحصول على تصريح، إلى جانب تقرير لعدم إعطاء بون صرف للمواطن.
وشملت الحملات عددًا من المناطق، من بينها قليوب، وبنها، وقها، وشرق شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية، وشبين القناطر، والخانكة، وطوخ.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن وصول السلع والخدمات التموينية للمواطنين وفقًا للقواعد والاشتراطات المقررة.

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