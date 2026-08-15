إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق بنها - شبرا الحر بالقليوبية

أصيب 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الحر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

انتقلت قوات المرور لمعاينة موقع الحادث ورفع السيارة من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.