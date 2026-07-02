استمرار التعادل بين بلجيكا والسنغال في الشوط الإضافي الأول

استمر التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب بين بلجيكا والسنغال مع نهاية الشوط الإضافي الأول من المواجهة المثيرة التي تجمع المنتخبين على ملعب سياتل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت تحولًا كبيرًا في مجريات اللعب خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

وكان المنتخب السنغالي قريبًا للغاية من حسم بطاقة التأهل بعدما تقدم بهدفين دون رد، وفرض سيطرته على معظم فترات اللقاء، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة التي أربكت دفاع المنتخب البلجيكي، ليضع منافسه تحت ضغط كبير مع اقتراب المباراة من نهايتها.

ورغم تأخره بهدفين حتى الدقيقة السادسة والثمانين، رفض المنتخب البلجيكي الاستسلام، ونجح في العودة بصورة درامية أعادت المباراة إلى نقطة البداية، بعدما قلص الفارق أولًا عن طريق روميلو لوكاكو الذي استغل إحدى الفرص داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك، ليمنح منتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة في الدقائق الأخيرة.

ولم يكتف المنتخب البلجيكي بذلك، بل واصل ضغطه المكثف بحثًا عن هدف التعادل، حتى تمكن يوري تيليمانس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والثمانين، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة، لتشتعل أجواء اللقاء ويعود الأمل مجددًا لبلجيكا في خطف بطاقة العبور.

ومع استمرار التعادل بهدفين لكل فريق بنهاية الوقت الأصلي، اتجهت المباراة إلى شوطين إضافيين لحسم هوية المتأهل إلى الدور ثمن النهائي، وسط محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف التقدم.

وفي الشوط الإضافي الأول، تبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ على الكرة، مع أفضلية نسبية للمنتخب البلجيكي الذي حاول استثمار الزخم المعنوي بعد العودة القوية، بينما اعتمد المنتخب السنغالي على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال المساحات خلف الدفاع.

ورغم الفرص التي أتيحت للطرفين، لم يتمكن أي منهما من هز الشباك، لينتهي الشوط الإضافي الأول باستمرار التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، ويتأجل حسم بطاقة التأهل إلى الشوط الإضافي الثاني، في مواجهة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.