محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل بنج كلي.. فيديو

كشف الفنان محسن محي الدين عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل بنج كلي، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستظهر للجمهور مع تطور الأحداث.

وجاءت تصريحات محسن محي الدين خلال ندوة تكريمه في موقع صدي البلد الاخباري ، والتي تحدث خلالها عن مشاركته في المسلسل والشخصية التي يقدمها، موضحًا أنه يجسد دور طبيب الغلابة يهتم بشكل كبير بمشكلات المرضى، إلى جانب اهتمامه بقضايا الناس ومشكلاتهم المختلفة.

وأوضح الفنان محسن محي الدين أنه يجسد في مسلسل بنج كلي

شخصية «طبيب الغلابة»، وهي شخصية ترتبط بشكل كبير بالناس وتهتم بأحوال المرضى، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يقدمه خلال الأحداث لا يتعامل مع مهنته باعتبارها مجرد وظيفة، لكنه يهتم بصورة حقيقية بالمشكلات التي يواجهها المرضى.

وتحمل الشخصية، العديد من التفاصيل والمواقف التي تتكشف تدريجيًا مع سير الأحداث، وهو ما يجعلها من الشخصيات التي تشهد تطورات ومفاجآت متعددة خلال المسلسل.

وأكد محسن محيي الدين أن مسلسل بنج كلي يشهد العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الأحداث بشكل عام أو على مستوى الشخصية التي يجسدها، لافتًا إلى أن الجمهور سيكتشف هذه المفاجآت مع عرض حلقات العمل.

وعبّر محسن محي الدين عن حماسه الشديد لعرض بنج كلي خلال الفترة المقبلة وقال إنه متحمس للغاية لمعرفة آراء الجمهور بعد عرض المسلسل، خاصة في ظل ما يتضمنه العمل من مفاجآت وتطورات، مؤكدًا أن ردود الأفعال الجماهيرية تمثل جانبًا مهمًا بالنسبة له بعد عرض أي عمل فني.

وتعد مشاركة محسن محي الدين في المسلسل إضافة جديدة إلى أعماله خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم شخصية مختلفة تحمل طابعًا إنسانيًا، من خلال طبيب يرتبط بالمرضى والناس ويضع مشكلاتهم في مقدمة اهتماماته، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من المواقف الدرامية التي يمكن أن تشهدها الأحداث.

وتدور أحداث العمل في إطار دراما طبية، وهو من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران. مدير التصوير عمر حسام، الديكور باسل حسام، المونتاج محسن عبد الوهاب، الملابس إيناس عبد الله، والموسيقى التصويرية خالد الكمار، Casting director مودي شاهين المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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