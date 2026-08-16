انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالإسكندرية

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا يفيد بسقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق، خالٍ من السكان، بجوار محل أولاد رزق للحلواني بشارع النبوي المهندس بمنطقة المندرة قبلي، نطاق حي المنتزه ثانٍ.

توجيهات المحافظ

وعلى الفور، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات الحادث، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري معه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وانتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق، وهو خالٍ تمامًا من السكان، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار، وفرض كردون أمني حوله، وفصل المرافق عنه، مع فحص العقارات المجاورة والتعامل مع الموقف وفقًا لما تقرره اللجنة المختصة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتم رفع الانقاض من الممر ما بين العقار المهدم والعقارات المجاوره .