بعد أزمة لينكولن.. كوبر: الخدمة ‌في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية

وصف قائد القيادة المركزية الأمريكية براد ​كوبر، اليوم الأحد، زيارته التي قام بها في الآونة الأخيرة لحاملة الطائرات ‌الأمريكية “أبراهام لينكولن” ‌بأنها كانت مُلهمة ومهيبة.

وأشاد كوبر في بيان له، بصمود طاقمها؛ ‌بعد ⁠ورود ​تقارير عن ⁠مخاوف بشأن الصحة النفسية وتدهور الأوضاع على متن السفينة.

كما قال كوبر: الخدمة ‌في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية.

كما أشار ‌إلى أن حاملة الطائرات لينكولن ⁠سجلت ⁠أدنى عدد من حالات الصحة النفسية بين حاملات الطائرات الإحدى عشرة التابعة للبحرية.

وفي نهاية تصريحاته، أشاد كوبر بقادة الحاملة؛ لإعطائهم الأولوية للصحة ​النفسية، وقدرة ​الطاقم على الصمود.

وفي وقت لاحق، أعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي “هونج كاو”، عودة حاملة الطائرات لينكولن للوطن قريبا؛ بعدما أدت مهمتها بنجاح وفقا للمخطط.

وذكر القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، في تصريحات: “عالجنا عددا من حالات الصحة النفسية على الحاملة لينكولن دون تسجيل وفيات”.