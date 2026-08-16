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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاء مكي: أشارك في مسلسل يناقش قضايا السحر |خاص

وفاء مكي
وفاء مكي
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة وفاء مكي عن كواليس مشاركتها في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، كاشفة عن تفاصيل أعمالها الدرامية المقبلة، إلى جانب رأيها في الجدل حول السحر والشعوذة.

وقالت وفاء مكي، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إنها تأثرت بشدة خلال حفل افتتاح المهرجان بسبب كلمة الفنان أحمد ماهر عن تأخر تكريمه، مؤكدة أن حديثه كان مؤلمًا بالنسبة لها، خاصة أنه صديق عزيز عليها وتكن له كل الاحترام والتقدير.

وعن أحدث أعمالها، كشفت وفاء مكي أن فيلمها الجديد “الأسير” لم يكتمل تصويره حتى الآن، بينما تستعد أيضًا للمشاركة في مسلسل آخر يناقش عددًا من القضايا، من بينها الحوادث والسحر والشعوذة والجن.

وعن موقفها الشخصي من السحر والشعوذة، أكدت وفاء مكي أنها لا تشغل نفسها بهذه الأمور ولا تؤمن بها، قائلة إنها تفضل الاستعانة بالله والقرآن وعدم التفكير في هذه الأشياء حتى لا تؤثر عليها نفسيًا.

  المهرجان القومي للمسرح

 ويأتي حفل الختام تتويجًا لفعاليات الدورة التاسعة عشرة التي شهدت على مدار أيامها برنامجًا متنوعًا جمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورش التدريبية وفعاليات التكريم، إلى جانب الاحتفاء بعدد من رموز المسرح المصري واستعادة تجاربهم الفنية والإنسانية. 

وبدأ حفل الختام بعرض فيلم وثائقي يوثق أبرز محطات وفعاليات الدورة التاسعة عشرة، منذ انطلاق الفعاليات في المنصورة، وصولًا إلى الفعاليات التي شهدتها القاهرة، في معالجة ترصد رحلة المهرجان وتنوع أنشطته بين المحافظات والعاصمة، والفيلم من إخراج محمد فاضل القباني، وتولت الإعلامية ريهام إبراهيم تقديم مراسم الحفل.

وشهد الحفل كذلك فقرة فنية خاصة أعدها وأخرجها الفنان والمخرج وليد عوني، تحمل في بدايتها إهداءً إلى المهرجان القومي للمسرح المصري، مستلهمة شعار الدورة التاسعة عشرة، في تحية فنية تستعيد رحلة المهرجان الممتدة على مدار 19 عامًا.

وتعتمد الفقرة، بحسب تصور مخرجها، على بناء بصري وحركي متكامل، بحيث تتحول الجائزة نفسها إلى عنصر مسرحي ينمو ويتطور على خشبة المسرح، وصولًا إلى الصورة النهائية التي تختتم بها الفقرة الفنية.

 وشهد الحفل كذلك إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة عشرة، في مختلف فروع المسابقة، وتتويج العروض والفنانين الذين قدموا تجاربهم خلال فعاليات المهرجان، ليُسدل الستار بذلك على دورة جديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وفاء مكي فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح

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