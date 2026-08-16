Spider-Man: Brand New Day يتجاوز حاجز الـ2 مليار دولار عالميا

واصل فيلم «Spider-Man: Brand New Day» نجاحه في دور العرض، بعدما تخطت إيراداته حاجز 2 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، ليصبح أول فيلم يُعرض خلال عام 2026 يصل إلى هذا الرقم، وثاني أسرع فيلم في تاريخ السينما يحقق هذا الإنجاز.

وتدور أحداث الفيلم حول بيتر باركر، الذي يحاول الابتعاد عن حياة سبايدرمان والتركيز على دراسته وحياته الجامعية، إلا أن تهديدًا يطول أحد أصدقائه يدفعه إلى العودة من جديد إلى مهمته في حماية من حوله.

ومع عودته إلى ارتداء البدلة، يجد بيتر نفسه أمام تحديات جديدة، ويضطر إلى التحالف مع شخصية غير متوقعة في محاولة لإنقاذ أحبائه ومواجهة الخطر الذي يهددهم.

«Spider-Man: Brand New Day

ويشارك في بطولة «Spider-Man: Brand New Day» توم هولاند، وزندايا، وجون بيرنثال، وسادي سينك، ومارك رافالو، ومايكل ماندو، وجايكوب باتالون، بينما يتولى ديستين دانيال كريتون مهمة الإخراج.