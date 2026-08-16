تحركات قطرية لتهدئة التوتر.. آل ثاني يبحث تطورات الشرق الأوسط مع وزراء خارجية المنطقة

بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة، آخر التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن آل ثاني أجرى اتصالًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ناقشا خلاله مستجدات المنطقة والمساعي المبذولة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

كما بحث رئيس الوزراء القطري التطورات ذاتها مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار الاتصالات الإقليمية الرامية إلى احتواء التوترات ودعم جهود التهدئة.