اللي ييجي على المغرب ما يكسبش.. تعليق غير متوقع من الغندور على هزيمة السنغال

حقق منتخب بلجيكا فوزًا مثيرًا على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور 16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.

و علق الإعلامي خالد الغندور عبر فيسبوك كاتبا:اللي ييجي علي المغرب ما بيكسبش يا فرحة المغاربة في السنغال.

وبهذا الانتصار، أكمل المنتخب البلجيكي واحدة من أبرز الريمونتادات في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ثمن النهائي، بينما ودع المنتخب السنغالي المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال أغلب فترات المباراة.