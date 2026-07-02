خالد الغندور: سيناريو غريب يطيح بالسنغال من المونديال بعد أزمة نهائي أفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور على خروج منتخب السنغال من كأس العالم 2026، مستعيدًا واقعة نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب، معتبرًا أن ما حدث يحمل مفارقة كروية لافتة.

وقال الغندور إن السنغال انسحبت من نهائي أفريقيا احتجاجًا على عدم احتساب ضربة جزاء وصفها بـ”الواضحة جدًا” أمام المغرب، قبل أن تودع كأس العالم بعد أشهر قليلة بسبب ضربة جزاء أقل وضوحًا، احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الرابع، في مباراة شهدت سيناريو وصفه بـ”الأغرب من الخيال”، مؤكدًا أنها ستظل عالقة في ذاكرة الجماهير السنغالية.

حقق منتخب بلجيكا فوزًا مثيرًا على نظيره السنغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في الدور 16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.



وبهذا الانتصار، أكمل المنتخب البلجيكي واحدة من أبرز الريمونتادات في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا في الدور ثمن النهائي، بينما ودع المنتخب السنغالي المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال أغلب فترات المباراة.