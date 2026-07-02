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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: حلم السنغال تحول إلى كابوس تاريخي في لحظات

السنغال
السنغال
يمنى عبد الظاهر

علق الناقد الرياضي فتحي سند على الخروج الدرامي لمنتخب السنغال من كأس العالم، مؤكدًا أن ما حدث يُعد واحدًا من أكثر السيناريوهات قسوة في تاريخ “أسود التيرانجا”، بعدما تحول التقدم بهدفين إلى خسارة مؤلمة في النهاية.

وقال فتحي سند إن حلم التأهل تحول في لحظات إلى كابوس، بعدما تقدمت السنغال بنتيجة 2-0، قبل أن تستقبل هدفين لتتعادل المباراة، ثم تتلقى هدفًا قاتلًا من ركلة جزاء في الشوط الإضافي الثاني، لتنتهي المغامرة بوداع حزين.

وأضاف أن الجماهير السنغالية عاشت ليلة درامية بكل المقاييس، بعدما تحولت فرحة التأهل شبه المضمون إلى مشهد جنوني انتهى بخروج مؤلم، في واحدة من أكثر المباريات إثارة وتقلبًا خلال منافسات البطولة


 

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