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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: السنغال كرّرت أخطاء أفريقية متكررة وأهدت بلجيكا الفوز

السنغال
السنغال
يمنى عبد الظاهر

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن خسارة السنغال أمام بلجيكا بعد التقدم بهدفين جاءت نتيجة أخطاء متكررة تعاني منها منتخبات أفريقيا في البطولات الكبرى، مشيرًا إلى أن السيناريو تكرر مع أكثر من منتخب خلال البطولة.

وقال فتحي سند إن السنغال كانت تسيطر على المباراة بالكامل، لكنها وقعت في فخ الاستعراض والفردية والثقة الزائدة، وهو ما منح بلجيكا فرصة العودة رغم أنها  من وجهة نظره – لم تقدم الأداء الذي يستحق الفوز.

وأضاف أن كرة القدم الأفريقية تمتلك مواهب وإمكانات تؤهلها لمنافسة أقوى المنتخبات، لكن استمرار الأخطاء الدفاعية وغياب الانضباط في اللحظات الحاسمة يؤديان إلى ضياع مباريات كانت في المتناول، مؤكدًا أن ما حدث أمام بلجيكا يعد درسًا جديدًا يجب الاستفادة منه


 

السنغال بلجيكا منتخبات أفريقيا السيناريو فتحي سند الناقد الرياضي خسارة السنغال

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