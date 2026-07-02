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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب بلجيكا: التراجع للدفاع بعد التقدم أكبر خطأ في كرة القدم

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
رباب الهواري

أكد مدرب منتخب بلجيكا، رودي جارسيا، أن مواجهة السنغال كشفت درسًا تكتيكيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن بعض المنتخبات ترتكب خطأً متكررًا عندما تتقدم في النتيجة، وهو التراجع الكامل إلى المناطق الدفاعية بدلًا من مواصلة اللعب بنفس النهج الذي منحها الأفضلية.

انتقاد واضح لأسلوب السنغال

وأوضح جارسيا أن المنتخب السنغالي، بعد تقدمه بهدفين دون مقابل، غيّر أسلوبه بشكل كامل، وفضّل التكتل أمام مرماه والاعتماد على الدفاع فقط، معتبرًا أن هذا القرار منح بلجيكا فرصة العودة إلى أجواء اللقاء والسيطرة على مجريات اللعب.

وأضاف أن مثل هذا الأسلوب يمنح المنافس الثقة ويزيد من ضغطه الهجومي، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تغير مسار المباراة، خاصة إذا نجح الفريق المنافس في تسجيل هدف يقلص الفارق.

هدف واحد يغيّر كل شيء

وأشار مدرب بلجيكا إلى أن تسجيل هدف واحد فقط كان كافيًا لقلب موازين المباراة، موضحًا أن الفريق الذي يشعر بإمكانية العودة يكتسب دفعة معنوية كبيرة، بينما يدخل الفريق المتقدم في حالة من التوتر والارتباك، وهو ما حدث بالفعل خلال اللقاء.

وأكد أن الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم هو الحل الأمثل، بدلًا من التراجع الكامل والاعتماد على حماية النتيجة فقط.

رسالة للاعبيه قبل المواجهات المقبلة

واختتم جارسيا تصريحاته برسالة واضحة إلى لاعبيه، مؤكدًا أنه إذا تقدم منتخب بلجيكا مستقبلًا بهدفين دون رد، فلن يسمح بتكرار هذا السيناريو، لأن التراجع المبالغ فيه قد يحول مباراة محسومة إلى مواجهة معقدة.

وشدد على أن أفضل وسيلة للحفاظ على التقدم هي الاستمرار في فرض أسلوب اللعب والضغط على المنافس، وعدم منحه الفرصة لاستعادة ثقته، مؤكدًا أن كرة القدم تعاقب الفرق التي تتخلى عن المبادرة مبكرًا وتكتفي بالدفاع عن النتيجة.

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