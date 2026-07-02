يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز فرض هيمنته على الساحة الكروية العالمية خلال منافسات كأس العالم 2026 بعدما تخطى لاعبوه حاجز 100 مساهمة تهديفية في البطولة، في إنجاز جديد يعكس القوة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها "البريميرليج" ونجومه المنتشرين في مختلف المنتخبات.

البريميرليج في الصدارة

وفقًا لأحدث الإحصاءات ارتفع إجمالي مساهمات لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 106 مساهمات تهديفية تشمل تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة ليحافظ على صدارة جميع الدوريات العالمية بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

مباراة بلجيكا والسنغال ترفع الحصيلة

وجاء الوصول إلى هذا الرقم بعد المواجهة المثيرة التي جمعت منتخبي بلجيكا والسنغال والتي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي لتسهم أحداث اللقاء في زيادة رصيد لاعبي البريميرليج إلى 106 مساهمات خلال البطولة.

تفوق يعكس جودة النجوم

ويؤكد هذا التفوق حجم الجودة التي يتمتع بها اللاعبون الناشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما لعبوا دورا محوريا في نتائج منتخباتهم سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص الحاسمة وهو ما عزز من تفوق المسابقة على جميع الدوريات الأخرى في كأس العالم 2026.

مكانة عالمية راسخة

ويواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كأحد أقوى الدوريات في العالم بفضل امتلاكه نخبة من أبرز نجوم كرة القدم، الذين يواصلون ترك بصمتهم في أكبر المحافل الدولية ليؤكد البريميرليج مجددا أنه الوجهة الأبرز لأفضل اللاعبين على مستوى العالم.