قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهامات جديدة تلاحق ترامب بعد تحقيق 2.2 مليار دولار له وعائلته
5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل
وفاة مأمور مركز شرطة إدفو في حادث سير
الرئيس الجزائري: تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة
التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
إغماءات بالجملة وطرق غش جديدة | ماذا حدث في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة بالمحافظات؟
تردّد القنوات المجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة
الصحة: إحالة إدارة مستشفى المنصورة التخصصي والطبيبة المتغيبة للتحقيق
في ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال في إسرائيل
وزير الصناعة يدعم توسعات الصناعات الاستهلاكية لزيادة الصادرات ورفع المكون المحلي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإنجليزي يواصل الهيمنة عالميا.. 106 مساهمات تهديفية في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز فرض هيمنته على الساحة الكروية العالمية خلال منافسات كأس العالم 2026 بعدما تخطى لاعبوه حاجز 100 مساهمة تهديفية في البطولة، في إنجاز جديد يعكس القوة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها "البريميرليج" ونجومه المنتشرين في مختلف المنتخبات.

البريميرليج في الصدارة

وفقًا لأحدث الإحصاءات ارتفع إجمالي مساهمات لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 106 مساهمات تهديفية تشمل تسجيل الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة ليحافظ على صدارة جميع الدوريات العالمية بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

مباراة بلجيكا والسنغال ترفع الحصيلة

وجاء الوصول إلى هذا الرقم بعد المواجهة المثيرة التي جمعت منتخبي بلجيكا والسنغال والتي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي لتسهم أحداث اللقاء في زيادة رصيد لاعبي البريميرليج إلى 106 مساهمات خلال البطولة.

تفوق يعكس جودة النجوم

ويؤكد هذا التفوق حجم الجودة التي يتمتع بها اللاعبون الناشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما لعبوا دورا محوريا في نتائج منتخباتهم سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص الحاسمة وهو ما عزز من تفوق المسابقة على جميع الدوريات الأخرى في كأس العالم 2026.

مكانة عالمية راسخة

ويواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كأحد أقوى الدوريات في العالم بفضل امتلاكه نخبة من أبرز نجوم كرة القدم، الذين يواصلون ترك بصمتهم في أكبر المحافل الدولية ليؤكد البريميرليج مجددا أنه الوجهة الأبرز لأفضل اللاعبين على مستوى العالم.

كأس العالم كأس العالم 2026 الدوري الانجليزي هدافي كأس العالم مباراة بلجيكا والسنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

صورة أرشيفية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 .. مدرس يؤكد: تقيل وعايز نفس طويل

ترشيحاتنا

ارشيفية

"الإغاثة الطبية": مرضى السرطان والجرحى يواجهون تدهورا خطيرا بسبب نقص العلاج في غزة

أرشيفية

كيف تساعد طفلك من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج؟ خبيرة تربوية تجيب

أرشيفية

عبدالناصر زيدان: الورش غير المرخصة قنابل موقوتة.. وأطالب بمحاسبة المقصرين

بالصور

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد