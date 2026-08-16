روسيا تعلن إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات في روسيا في غضون 12 ساعة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: في الفترة ما بين الساعة 08:00 وحتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 221 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وكالوجا، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم وبحري أزوف والأسود" .

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية - في وقت سابق اليوم - سيطرة القوات التابعة لها على بلدتي توريتسكويه ونوفونيكولاييفكا، التابعتين لدونيتسك، وذلك بعد عمليات هجومية.