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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: هجوم مباغت يحبط المقاومة الأوكرانية في باكشيفكا

العمليات الهجومية
العمليات الهجومية
أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات الهجومية المباغتة الناجحة لمجموعة قوات "الشمال"، خلال السيطرة على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، حالت دون تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من إبداء مقاومة فعّالة.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت - إنه "بفضل العمليات الهجومية الناجحة لكتائب الاقتحام، تشتت العدو ولم يبدِ أي مقاومة فعّالة".

وأوضحت الوزارة أنه "قبل بدء الهجوم، اقتربت القوات الهجومية الروسية من باكشيفكا، على شكل مجموعات صغيرة، وتمركزت بالقرب منها، بينما رصدت أطقم الطائرات المسيّرة مواقع التحصينات، ومواقع إطلاق النار، والمخازن الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأفادت "الدفاع" الروسية بأن العمليات الهجومية نُفذت بدعم فعّال من المدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى وحدات الطائرات المسيّرة.

وأضافت: "دمرت قوات الاقتحام في مجموعات صغيرة من اثنتين أو ثلاثة عناصر، معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، بمرافقة مشغلي طائرات الاستطلاع المسيّرة".. مشيرة إلى أن وحدات مجموعة "الشمال" تتقدم في آن واحد على عدة جبهات، وتواصل توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في 4 أغسطس الجاري، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأكدت الوزارة أن باكشيفكا تضم ​​معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.

من جهة أخرى، أفاد أحد مشغلي طائرات الاستطلاع المسيّرة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات وحدة الأنظمة المسيّرة التابعة لجيش الحرس السادس المشترك، التابع لمجموعة قوات "الشمال"، دمّرت أكثر من عشرة مواقع قيادة وتحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف خلال الأسبوع الماضي.

وزارة الدفاع الروسية قوات الشمال القوات المسلحة الأوكرانية

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