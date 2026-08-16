الدفاع الروسية تعلن استهداف منشأة أوكرانية لتصنيع القوارب المسيرة غرب أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشأة أوكرانية لتصنيع القوارب المسيرة غرب أوديسا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها 598 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية منذ الليلة الماضية.

مقاطعات بيلجورود، وبريانسك

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنه «خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 598 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفلاديمير، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينجراد، وليبيتسك، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريل، وبسكوف، وروستوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومقاطعة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود».