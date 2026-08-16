زيلينسكي: 3 قتلى و20 مصابا جراء الهجمات الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأحد/، تعرض 13 منطقة أوكرانية لهجمات روسية خلال هذا الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وقال زيلينسكي فى منشور له على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: "إن روسيا أطلقت أكثر من 3110 مسيرات هجومية وقنابل جوية و62 صاروخا باليستيا علي المدن الأوكرانية خلال أسبوع".

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة عدم السماح ببقاء صواريخ اعتراضية أوروبية حبيسة في المخازن بينما تتعرض المدن الأوكرانية للهجمات.. مطالبا شركاء كييف باتخاذ خطوات جديدة لتعزيز حماية الأجواء الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا استهدفت منشآت مدنية بصواريخ باليستية في كييف و كريمنشوك وكريفي ريه وسومي.