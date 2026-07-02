تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا بالمونديال

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، على التشكيل المتوقع للفراعنة الكبار في مباراة أستراليا بدور الـ 32 في بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقى في تمام الساعة التاسعة مساء غد الجمعة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب أستراليا في دور الـ 32 بمونديال 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة مصر وأستراليا عبر شاشاتها فى دور الـ 32 بالمونديال.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني أمام أستراليا على النحو التالي:

مصطفي شوبير في حراسة المرمى

ياسر ابراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وحمدي فتحي وكريم حافظ ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش وزيكو.