منتخب السلة يواجه مالي في تصفيات كأس العالم 2027

يواجه منتخب مصر الأول لكرة السلة، نظيره منتخب مالي، اليوم الخميس في أولى مباريات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

ويترأس بعثة المنتخب في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يقود المنتخب فنيًا الإسباني أوجستي بوش، الذي أعلن قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات، وتضم كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.