مؤتمر صحفي لـ حسام حسن لكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة أستراليا اليوم

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس بتوقيت مدينة دالاس، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة مصر وأستراليا في دور ال32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويجري الثلاثي محمد هاني وإمام عاشور والمهدي سليمان، لاعبو المنتخب ، لقاءات مع وسائل الإعلام على هامش المران الأخير قبل المباراة ، وفقًا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر تدريباته، لمواجهة أستراليا، في تمام الواحدة ظهر غد بتوقيت دالاس بولاية تكساس ، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وأستراليا

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي غدا الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.

تذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري لكأس العالم.

وتأهل منتخب مصر عقب وصافته للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف، وتأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.