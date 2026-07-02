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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر واستراليا في كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام استراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي غدا الجمعة  3 يوليو  في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات الدور الـ32 من المونديال.

تذاع المباراة عبر  شبكة beIN Sports الناقل الحصري لكأس العالم.

ومن المنتظر أن تعلن القنوات المخصصة لبث مواجهة مصر وأستراليا قبل انطلاق اللقاء بـ24 ساعة.

وتأهل منتخب مصر عقب وصافته للمجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف منتخب بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

وتأهل منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط.

منتخب مصر استراليا كاس العالم

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