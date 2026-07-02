فرج عامر: رضا سليم الأكثر طلبًا في الخليج .. وقطر أو ليبيا وجهته الأقرب

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن المغربي رضا سليم يُعد أكثر لاعبي الأهلي المطلوبين خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى باهتمام من عدة أندية خارج مصر، في ظل تزايد العروض المقدمة لضمه.



وأوضح فرج عامر أن الوجهة الأقرب لرضا سليم قد تكون أحد الأندية القطرية أو الليبية، مؤكدًا أن فرص رحيله عن الأهلي خلال الميركاتو الصيفي تبدو كبيرة إذا تم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.



وأضاف أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تجعله محل اهتمام من أندية خارجية، وهو ما قد يدفع الأهلي لدراسة العروض المقدمة له قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وبحسب مصدر، فإن النادي الليبي طلب ضم رضا سليم على سبيل الإعارة، بينما تدرس إدارة الأهلي العرض المقدم في الوقت الحالي، تمهيدًا لحسم موقفها النهائي.

وأشار المصدر إلى أنه في حال استقر الأهلي على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي، فإن الاتجاه سيكون نحو بيعه بشكل نهائي، بدلًا من الموافقة على خروجه بنظام الإعارة.

ويأتي ذلك في إطار تحركات الأهلي لإعادة ترتيب قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط دراسة العروض المقدمة لعدد من اللاعبين لحسم ملفات الراحلين خلال الفترة المقبلة.