فرج عامر يعلق على احتمالية عودة لاعب للأهلي: “اللي باعك علشان الفلوس لن يشتريك أبدًا”

أكد المهندس فرج عامر رفضه لفكرة عودة أي لاعب إلى النادي الأهلي بعد رحيله مجانًا عقب انتهاء عقده، مشددًا على أن النادي لا ينبغي أن يدفع أموالًا لاستعادة لاعب اختار الرحيل من أجل المقابل المادي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه: “أرجو ألا يسمح الأهلي بعودة من ترك الفريق بعد انتهاء عقده وسافر مجانًا، ودلوقتي عايز النادي يدفع فلوس علشان يستعيده. اللي باعك علشان الفلوس لن يشتريك أبدًا، هو راجع لأنه لم يجد نفسه في النادي الجديد، ولعب احتياطي، وخسر اللعب في كأس العالم.”



وكان قد كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تلقي إدارة القلعة الحمراء عرضًا لإبرام صفقة تبادلية كبيرة مع النادي المصري البورسعيدي، يجري دراستها خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن وسطاء اقترحوا إتمام صفقة بين الناديين تتضمن انتقال أربعة لاعبين من الأهلي إلى المصري، مقابل ضم لاعبين من الفريق البورسعيدي، بالإضافة إلى مقابل مالي.