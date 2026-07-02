أمير هشام: الأهلي حسم صفقة علي محمود.. وجلسة مساء الغد لحسم ضم أقطاي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي حسم ملف علي محمود لاعب انبي مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة لبعض الامتيازات الخاصة تم الاتفاق عليها بشكل مُرضي بين الناديين تخص الفوز بالبطولات والمشاركات ونسبة إعادة البيع مستقبلا، وسوف يتم الاعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: سبق وانفردنا بخبر توقيع الثلاثي "علي محمود، وأقطاي عبدالله، وحامد عبدالله" على عقود انتقالهم للأهلي رغم محاولات البعض وقتها نفي الخبر.

وأضاف: الأهلي حسم صفقة علي محمود، وسوف يتجه لحسم صفقة أقطاي عبدالله، والنادي كان يريد ضم أسد الحملاوي لكن ناديه طلب 4 مليون دولار.

وزاد: غدًا الخميس، سيتم عقد جلسة مساءًا بين الاهلي وانبي في التجمع الخامس لحسم صفقتي علي محمود وأقطاي عبدالله.

وأوضح: إنبي سيطلب مبالغ مالية أكبر من الأهلي في أقطاي عبدالله، لأن هناك نسبة 20% يحصل عليها نادي طنطا الذي كان يلعب له أقطاي.

وأوضح: حامد عبدالله لازال موقفه معلق حتى الآن، لأن هناك أزمة بسيطة تخص اللاعب، علاوة على أن الأهلي يضم لاعبين كثيرين في مركز الجناح.