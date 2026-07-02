أمير هشام: الأهلي يحاول الحصول على وثيقة فلسطينية لقيد علي علوان كلاعب محلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قام بالفعل بإرسال عرضًا لضم علي علوان لاعب السيلية القطري من أجل تدعيم صفوف الفريق، ورغم أن النادي قام بارسال إيميل رسمي، لكنه ليس جادًا في التفاوض معه ولا يوجد حماس شديد للتعاقد معه.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: النادي الأهلي يقوم بالاستفسار عن بعض اللاعبين، من أجل قطع أشواط كبيرة في المفاوضات، ورغم أن هناك خطاب رسمي تم ارساله لنادي السيلية، لكن الصفقة قد لا تتم في النهاية.

وأضاف: الأهلي يحاول استخراج وثيقة فلسطينية من أجل قيد علي علوان كلاعب محلي حال التعاقد معه خصوصا أن هناك البعض يؤكد بأن له أصول من فلسطين وفي حالة التأكد من ذلك، فأن النادي قد يحسم تلك الصفقة.

وأتم: النادي لازال يبحث عن مهاجم قوي لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم المقبل، والتفاوض مع علي علوان في الأساس لكي يدعم مركز الجناح.