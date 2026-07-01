مفاجأة من فرنسا.. الأهلي يدخل في مفاوضات لضم موهبة نانت

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع لاعب الوسط الهجومي ياسين بن حطاب، لاعب نادي نانت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن المفاوضات بين الأهلي ونانت مستمرة منذ عدة أيام، وسط تقارب في وجهات النظر بشأن قيمة الصفقة، التي تتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين يورو.

وأضاف التقرير أن بن حطاب، البالغ من العمر 23 عامًا، يرتبط بعقد مع نانت يمتد حتى صيف عام 2028، وهو ما يجعل حسم الصفقة مرهونًا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين.

وكان اللاعب قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى ستاد ريمس، قبل أن يعود إلى صفوف نانت، في انتظار حسم مستقبله خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي اهتمام الأهلي بضم بن حطاب ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة استعدادًا للموسم الجديد، فيما لم يصدر أي إعلان رسمي من النادي المصري أو نانت بشأن إتمام الصفقة حتى الآن.