رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع محمد سامي لتدعيم فريق اليد

واصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، بعدما نجح في التعاقد مع محمد سامي، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع محمد سامي ضمن استراتيجية مجلس إدارة الزمالك لتدعيم جميع المراكز، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للمنافسة على جميع البطولات، ومواصلة الحفاظ على مكانة القلعة البيضاء في كرة اليد على المستويين المحلي والقاري.