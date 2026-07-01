حسام حسن يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة أستراليا في مؤتمر صحفي غدا

يعقد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثالثة والنصف عصر غد الخميس بتوقيت مدينة دالاس، الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة مصر وأستراليا في دور ال32 لبطولة كأس العالم 2026.

ويجري الثلاثي محمد هاني وإمام عاشور ومهند لاشين، لاعبو المنتخب ، لقاءات مع وسائل الإعلام على هامش المران الأخير قبل المباراة ، وفقًا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر تدريباته، لمواجهة أستراليا، في تمام الواحدة ظهر غد بتوقيت دالاس بولاية تكساس ، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.