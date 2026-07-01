ياسين بن حطاب على رادار الأهلي.. ومفاوضات مستمرة لحسم ملف المهاجم الجديد

دخل الفرنسي ياسين بن حطاب، مهاجم نانت الفرنسي والعائد مؤخرًا من فترة إعارة إلى ريمس، ضمن قائمة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، تم ترشيحه من جانب عدد من وكلاء اللاعبين، بالتزامن مع تحركات إدارة الكرة للبحث عن مهاجم جديد يدعم الخط الأمامي.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع ياسين بن حطاب لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تصل بعد إلى المرحلة النهائية، مشيرًا إلى أن الأهلي يدرس أكثر من خيار قبل الاستقرار على الاسم الذي سيتم التعاقد معه.

وأضاف أن إدارة الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، تواصل تقييم عدد من المهاجمين، ويأتي اسم ياسين بن حطاب ضمن أبرز الأسماء المطروحة، في ظل ما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه النهائي من الصفقة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، خاصة أن قائمة المرشحين لتدعيم مركز المهاجم تضم أكثر من اسم، من بينهم علي علوان