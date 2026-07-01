طارق سليمان: شوبير يعيش أفضل فتراته.. وهذه مفاتيح تأمين مرمى مصر أمام أستراليا

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير يقدم مستويات مميزة مع منتخب مصر في كأس العالم، مشددًا على ضرورة توفير الحماية له أمام القوة البدنية التي يتمتع بها لاعبو منتخب أستراليا.

وقال طارق سليمان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "مصطفى شوبير يؤدي أداءً مميزًا مع منتخب مصر في كأس العالم، لكنه كان متألقًا حتى قبل البطولة، وهو ما ظهر في مباراتي إسبانيا والبرازيل".

وأضاف: "مصطفى شوبير يمتلك سرعة رد فعل مميزة، ويراقب الكرة بشكل جيد، كما يتمتع بتمركز ممتاز وسرعة استجابة ذهنية عالية، وهو ما يظهر بوضوح خلال وجوده في المرمى".

وتابع: "شوبير قدم مباراة كبيرة أمام نيوزيلندا، ولا يمكن تحميله مسؤولية الكرات العرضية في مواجهة إيران".

وواصل: "يجب على منتخب مصر تقليل الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، حتى لا يمنح لاعبي أستراليا فرصًا من الكرات الثابتة، خاصة في ظل تفوقهم في الألعاب الهوائية إلى جانب خطورة الركنيات".

وأشار إلى أن "من المهم جدًا أن يتخذ مصطفى شوبير القرار الصحيح بشأن الخروج للكرات العرضية أو البقاء في مرماه، بما يتناسب مع طبيعة الهجمات وأطوال لاعبي أستراليا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مصطفى شوبير مميز في التعامل مع الكرات العرضية ويجيد إبعادها بيده، لكن يجب تقليل الأخطاء على الأطراف والركنيات، مع ضرورة توفير الحماية له من جانب المدافعين لمنع لاعبي أستراليا من مضايقته أثناء خروجه للكرات الهوائية".