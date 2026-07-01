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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: مبابي يصنع الفارق.. وفرنسا تملك حلولا هجومية لا تنتهي

فرنسا
فرنسا
محمد بدران

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي يقدمه منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنه يعد من أكثر المنتخبات إقناعًا حتى الآن، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن المنتخب الفرنسي يتعامل مع البطولة بمنتهى الجدية، مشيرًا إلى امتلاكه قوة هجومية كبيرة وقدرة دائمة على إيجاد الحلول أمام المنافسين.

وقال: "فرنسا من أكتر المنتخبات اللي واخدة المونديال جد أوي، شرسة على المرمى، هجوم مرعب، دايمًا هتلاقي فيه حلول، خاصة لو عندك داهية زي مبابي الحاسم بشكل خيالي ورايق أوي".

وأضاف شوبير أن المنتخب الفرنسي يبدو الأكثر إقناعًا بين جميع المنتخبات المشاركة، معتبرًا أنه المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس العالم حتى الآن.

واختتم قائلا، كرة القدم لا تعترف بالثوابت، "افتكر كلمة حتى الآن، لأن كل شيء وارد في كرة القدم، خاصة في النسخة الحالية من كأس العالم".

فرنسا كأس العالم السويد مبابي ديشامب

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