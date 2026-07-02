دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لديه رغبة في التعاقد مع محمد مخلوف لاعب خط وسط فريق المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن النادي الاحمر يبحث عن ضم جناح يلعب بالقدم اليسرى ولذلك تم طرح اسم عبدالرحيم دغموم.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: الأهلي استقر على التفاوض مع المصري لطلب دغموم ومخلوف، وتم التفاوض حول إمكانية انتقال بعض اللاعبين بين الناديين وطرحت اسماء أحمد رضا ومحمد شكري وعمر الساعي ومصطفى العش.

وأضاف: صباح الأمس، وقع أحمد رضـا على عقود انتقاله للنادي المصري، ومحمد شكري وقع مساءا على العقود أيضا للنادي المصري.

وواصل: مصطفى العش سينتقل بصفة نهائية للمصري، وعمر الساعي يرغب الأهلي في اعارته موسمًا واحدًا.. وهناك جلسة حاليا بين الناديين لحسم الصفقة تماما.

وأتم: دغموم قطع اجازته من الجزائر، ووصل اليوم إلى القاهرة، من أجل التوقيع على عقود انتقاله للنادي الأهلي. والجلسة بين الناديين الآن لحسم كل الأمور الخاصة بالصفقات.