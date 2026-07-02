الدينار يتراجع دون 160 جنيها.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم

تراجعت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل سعر الدينار الكويتي الأعلي قيمة عربيًا وعالميًا الآن 159.75 جنيها مقارنة 160.69 جنيه مستهل التعاملات الأسبوعية منخفضا بقيمة 94 قرشا،

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية، في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، في البنك الأهلي وفقاً لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 2-7-2026:

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء: 154.85 جنيه.

سعر البيع: 159.75 جنيه.

سجّل سعر الريال السعودي أكثر العُملات طلبًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء: 13.03 جنيه.

سعر البيع: 13.09 جنيه.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء: 13.34 جنيه.

سعر البيع: 14.39 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء:128.12 جنيه

سعر البيع 130.45 جنيه

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء: 12.45 جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء: 68.42 جنيه.

سعر البيع: 69.46 جنيه.

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2-7-2026:

سعر الشراء: 125.57 جنيه.

سعر البيع: 127.74 جنيه.



الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.